В Санкт-Петербурге загорелся Павловский дворец

В Павловске (город входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга) загорелся Павловский дворец, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как утверждают свидетели, произошло короткое замыкание проводки на втором этаже здания, от дворца начал подниматься черный дым.

«Фонтанка» уточняет, что загорелось подсобное помещение Павловского дворца. Возгорание на 2 кв. м. тушили 18 пожарных, во время инцидента никто не пострадал.

Павловский дворец был летней резиденцией императора Павла I. Дворцово-парковый ансамбль строили на протяжении около 50 лет архитекторы Чарлз Камерон, Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги, Андрей Воронихин, Карло Росси.

Ранее сообщалось, что 22 июля квартира Светланы Бондарчук на Патриарших прудах, в которой она хранит одежду, пострадала в результате пожара в расположенном под ней ресторане Patara. В разговоре с Ксенией Соловьевой журналистка рассказала, что жилище значительно пострадало, но все наряды остались целы.