Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» обыграть «Америку» 08:32
В Евросоюзе раскрыли ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам 08:30
Сенатор РФ Пушков высмеял вице-президента США Харрис из-за ее слов о местоимениях 08:27
Защитник Менье заявил, что нападающий Неймар потерял свою магию в «ПСЖ» 08:22
На Украине назвали ненужными «старые» американские штурмовики 08:18
Уролог объяснил, почему сексуальное воздержание опасно для мужчин 08:17
Нападающий Кассьерра рассказал, как его уговаривали перейти в «Зенит» 08:16
Антоновский мост в Херсоне закрыли для транспорта после обстрела ВСУ 08:12
«ПСЖ» подписал контракт с футболистом из команды бывшего тренера... 08:10
Названа главная уязвимость выпущенных до 2020 года компьютеров 08:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Педагог «Фабрики звезд» Коробка вспомнил о тяжелом характере Темниковой

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Педагог по вокалу Владимир Коробка в эфире YouTube-шоу Яны Чуриковой «Фабрика с Яной Чу» рассказал о трудном характере певицы Елены Темниковой, который та продемонстрировала на проекте «Фабрика звезд — 2».

По словам Коробки, ему приходилось нелегко с ученицей. «С Темниковой мне лично было работать довольно тяжело. Она все время выпендривалась», — поделился Коробка.

Он решил, что такое поведение певицы было защитной реакцией, и постарался отнестись к такому характеру с пониманием.

Также Чурикова в эфире «Фабрики с Яной Чу» раскрыла причину провала проекта «Новая Фабрика звезд».

По мнению Чуриковой, формат передачи, выходившей в 2017 году на Муз-ТВ, был уже не актуален. «Она провалились, потому что год на календаре стоял уже какой. Как бы они там ни пели, всем было уже глубоко параллельно. Давайте по-честному», — поделилась размышлениями она.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть