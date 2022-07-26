Педагог «Фабрики звезд» Коробка вспомнил о тяжелом характере Темниковой

Педагог по вокалу Владимир Коробка в эфире YouTube-шоу Яны Чуриковой «Фабрика с Яной Чу» рассказал о трудном характере певицы Елены Темниковой, который та продемонстрировала на проекте «Фабрика звезд — 2».

По словам Коробки, ему приходилось нелегко с ученицей. «С Темниковой мне лично было работать довольно тяжело. Она все время выпендривалась», — поделился Коробка.

Он решил, что такое поведение певицы было защитной реакцией, и постарался отнестись к такому характеру с пониманием.

Также Чурикова в эфире «Фабрики с Яной Чу» раскрыла причину провала проекта «Новая Фабрика звезд».

По мнению Чуриковой, формат передачи, выходившей в 2017 году на Муз-ТВ, был уже не актуален. «Она провалились, потому что год на календаре стоял уже какой. Как бы они там ни пели, всем было уже глубоко параллельно. Давайте по-честному», — поделилась размышлениями она.