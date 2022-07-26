Собчак сообщила, что историка моды Васильева проверяют на дискредитацию вооруженных сил России

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила, что историка моды Александра Васильева проверяют на дискредитацию вооруженных сил РФ.

По данным Собчак, полиция зарегистрировала соответствующее обращение 25 июля. В обращении указано, что ведущий «Модного приговора» высказывался против спецоперации на Украине.

«Возможно, речь идет об открытом письме Висагинаскому муниципалитету Литвы. Васильев написал его в марте, но массово давать новость об этом СМИ начали в мае — начале июня», — написала журналистка. Собчак отметила, что примерно в то же время историк моды появился в эфире шоу «Сегодня вечером», которое ведет Николай Цискаридзе.

Ранее сообщалось, что YouTube-блогера и стендапера Данилу Поперечного подозревают в дискредитации Вооруженных сил России. Отмечается, что полиция начала проверку в отношении комика после заявления некоего Максима Васильева.