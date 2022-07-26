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На Урале подняли возрастной ценз детской книги из-за «подтасовки истории»

На Урале детской книге «Полынная елка» присвоили рейтинг 18+ из-за «подтасовки истории»

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Издательство «КомпасГид»

Власти Свердловской области порекомендовали школам и библиотекам поднять возрастное ограничение на книгу «Полынная елка» детской писательницы Ольги Колпаковой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Причинами поднять возрастной ценз до 18+ стали обнаруженные экспертом в книге «либеральное европейское направление», «подтасовка исторических фактов» и «очернение руководителей и истории нашей страны».

Повесть Ольги Колпаковой «Полынная елка» вышла в 2017 году в издательстве «КомпасГид». В основу сюжета легли воспоминания учительницы Колпаковой, поволжской немки Марии Фитц, чью семью советская власть во время Второй мировой войны депортировала в Сибирь. С 2017 года книга с возрастным рейтингом 12+ входила в школьную программу внеклассного чтения.

Сама Колпакова заявляла, что библиотеки и школы Свердловской области якобы получили указание убрать ее книгу из фондов, однако в областном департаменте информационной политики указали на то, что речь об изъятии не идет. «По результатам проведенной экспертизы, которой, в частности, установлено искажение в тексте исторических фактов, в адрес учреждений образования и культуры была лишь направлена рекомендация о повышении возрастного ценза произведения», — уточнили в департаменте.

Известно, что экспертизу провел сотрудник Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Иван Попп. «Подтасовка истории, очернение руководителей и истории нашей страны явно не способствуют позитивному воспитательному процессу. Попытка внушить читателю неуважительное отношение к власти не только через товарища Сталина, но и местных руководителей наводит на мысль о разрушительном влиянии этого «произведения» на умы подрастающего поколения», — сетует Попп, добавляя, что Колпакова якобы не предоставляет ни одного сюжета с позитивным мнением о представителях советской элиты и пропагандирует эмиграцию.

По словам писательницы, сейчас издательство готовит альтернативную экспертизу произведения.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше читать литературу young adult.

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