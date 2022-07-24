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Вышел трейлер новой «Черной пантеры»

Marvel опубликовала на YouTube-канале тизер-трейлер к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда» режиссера Райана Куглера. Он завершит четвертую фазу кинематографической вселенной.

В ролике королева-матерь Ваканды (Анджела Бассет) и младшая сестра Т'Чаллы (Летиша Райт) скорбят по погибшему королю. Кроме того, в трейлере появляется король Атлантиды Нэмор в исполнении Теноча Уэрта. «Очевидно, что он создаст некоторые проблемы для Ваканды и ее жителей», — пишет The Collider.

Создатели «Черной пантеры», как и говорили, не стали заменять ушедшего из жизни Чедвика Боузмана. При этом к своим ролям возвращаются Уинстон Дьюк в роли М'Баку, Флоренс Касумба в роли Айо и агент ЦРУ Эверетт Росс в исполнении Мартина Фримана.

«Черная пантера: Ваканда навсегда» выйдет на экраны 11 ноября 2022 года.

Актер Чедвик Боузман, известный широкому зрителю по фильму «Черная пантера», скончался в августе 2020 года от рака толстой кишки. 14 июля 2022 года актера посмертно номинировали на «Эмми».

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