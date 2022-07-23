Джессика Альба раскритиковала фильмы Marvel из-за слишком белого каста

Джессика Альба осудила фильмы киновселенной Marvel из-за слишком белого актерского состава.

В интервью британскому Glamour актриса с мексиканскими корнями отметила, что, по ее мнению, фильмы киновселенной Marvel не могут похвастаться расовым разнообразием в касте.

«Marvel — главный поставщик супергеройского кино для всей семьи. Но при всех своих возможностях, они все еще выпускают слишком «белые фильмы». Я работала с ними над «Фантастической четверкой» еще до того, как компанию выкупил Disney, и скажу, что с того момента у них мало что изменилось. Огромная группа людей просто исключается из их фантастического мира супергероики. Это неправильно», — сказала Альба.

В кинофраншизе «Фантастическая четверка» 2005–2007 годов актриса исполнила роль супергероини Сью Сторм.