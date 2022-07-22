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«Не для слабонервных»: Нюша показала, как восстанавливает здоровье после беременности

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@nyusha_nyusha/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Нюша показала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), как проходит процедуры по восстановлению кожи живота после второй беременности. Исполнительница напомнила, что во время вынашивания ребенка у нее сильно округлился живот.

«Вот она, зона растяжек. Зрелище не для слабонервных. Помните меня, беременную? Очень большой был животик», — посетовала Нюша.

Певица считает, что кожа на животе уже «классно» подтянулась, однако на теле остались растяжки. Нюша подчеркнула, что будет работать над решением этой проблемы. По словам исполнительницы, она проходила через подобные процедуры и после первых родов.

Исполнительница вместе с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, растит двоих общих детей: их дочери Симбе-Серафиме три года, а сыну Сафрону шесть месяцев. От предыдущего брака у супруга певицы есть двое мальчиков, они часто проводят время с отцом и его семьей. Нюша говорила, что смогла подружиться с Матвеем и Мироном.

Ранее Нюша рассказала, как боролась с ночными «зажорами».

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