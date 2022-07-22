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«МК»: Трегулова предупреждала о необратимых повреждениях «Троицы» при перевозке

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова предупреждала, что перевозка иконы Андрея Рублева «Троица» в Троице-Сергиеву лавру в Сергиев Посад грозит необратимыми повреждениями. Об этом сообщает издание mk.ru, опубликовавшее письмо Трегуловой.

Документ, оказавшийся в распоряжении издания, датирован 4 июля и адресован главе департамента музеев и внешних связей Минкультуры Елене Харламовой. В письме она уточняет, что позиция Третьяковской галереи по вопросу транспортировки была многократно изложена на совещаниях в Министерстве культуры и полномочным представителям патриархии в 2022 году. «Эта позиция выработана на созванных по поручению Министерства культуры РФ расширенных Реставрационных советах в 2008 и 2022 годах, принявших единогласное решение о невозможности выдачи «Святой Троицы» для участия в богослужении в Троице-Сергиевой лавре в связи с тем, что риски необратимых повреждений памятника в этом случае очень велики», — говорится в документе.

Кроме того, Трегулова напомнила о предыдущем выезде иконы за пределы галереи. В 2007 году икону перевезли на выставку «Россия–Европа» на Крымский Вал, после чего «Троицу» пришлось реставрировать несколько раз.

Известно, что председатель думского Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил «проработать механизм постепенной передачи икон в храмы».

Ранее Третьяковка отказалась комментировать данные о недовольстве сотрудников отправкой «Троицы» в Троице-Сергиеву лавру, осуществленной по личному ходатайству патриарха Кирилла.

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