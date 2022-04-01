Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России через месяц 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со сборной Италии 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06

«Союзмультфильм» пожаловался на разрыв контрактов с иностранными партнерами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
«Союзмультфильм»

Представители российской анимации в беседе с изданием «Коммерсантъ» пожаловались на кризис на фоне введения западных санкций.

Так, в «Союзмультфильме» рассказали, что контракты с партнерами из Европы, США, Канады разрываются. «Поступают и точечные отказы от показа наших фильмов в рамках зрительских фестивалей, в то же время профессиональные смотры пока не вычеркивают наши картины, но зачастую нас просят не указывать, что фильм произведен именно в России», — объяснили в студии.

В другой студии подтвердили, что большинство сделок по продаже прав «на паузе», однако договоры пока не расторгнуты, а «в Азии даже уверяют, что готовы заключать новые».

Ассоциация анимационного кино (ААК) опубликовала письмо к международному сообществу, в котором отмечала, что зарубежные партнеры отказываются от сотрудничества.

Эксперты предполагают, что заработок студий от франшиз за рубежом будет сокращаться, кроме того, санкции могут означать потерю программного обеспечения, на котором создаются мультфильмы. Также фабрики, которые производят товары с российскими анимационными персонажами, продолжают работу, однако новых контрактов нет. В «Союзмультфильме» считают, что приостановка деятельности иностранных игроков «открывает возможности развития на национальном лицензионном рынке», сейчас студия «изучает резервные возможности российского рынка», а также «потенциал сотрудничества с азиатскими странами и Латинской Америкой».

Ранее сообщалось, что российский мультфильм о домовом стал лидером отечественного проката в выходные.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть