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Организаторы антипремии «Золотая малина» отозвали награду Брюсу Уиллису

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Global Look Press

Сооснователи организаторы антипремии «Золотая малина» (Razzies) Джон Уилсон и Мо Мерфи объявили, что отзывают награду актера Брюса Уиллиса. Об этом сообщает издание IndieWire.

Они объяснили свое решение болезнью артиста.

«После серьезных раздумий Razzies приняла решение отменить присуждение награды Брюсу Уиллису из-за раскрытого недавно диагноза. Если болезнь влияет на принятие (актерами) решений или качество исполнения (ролей), мы признаем, что присуждать за это «Золотую малину» неприемлемо», — говорится в заявлении Уилсона и Мерфи.

30 марта родные Уиллиса сообщили, что Брюсу Уиллису недавно поставили диагноз афазия, из-за чего он вынужден завершить свою актерскую карьеру.

В минувшую субботу, накануне вручения награды киноакадемии США «Оскар» организаторы «Золотой малины» заявили, что Уиллис удостоен антипремии за фильм «Звездный рубеж». Он «одержал победу» в специально созданной для него в этом году категории «Худший фильм Брюса Уиллиса в 2021».

Афазия — это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга). В результате афазии поражаются все языковые способности: говорить, понимать, читать, писать.

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