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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Бывший тесть Баскова перенес инфаркт и заразился коронавирусом

В ОНК рассказали о состоянии госпитализированного бизнесмена Шпигеля

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Арестованный основатель фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель перенес инфаркт миокарда, сообщает РБК со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии» (ОНК) Москвы Ольгу Дружинину.

Кроме того, у него диагностировали коронавирусную инфекцию. «Сейчас он находится в гражданской больнице», — рассказала правозащитница, добавив, что Шпигель нуждается в лечении в кардиологическом отделении больницы, где есть условия для ковидных больных. «Решение о его переводе будут принимать врачи, а разрешение будет давать УФСИН России по Москве», — объяснила Дружинина.

На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта 2021 года.

Под стражу также взяли жену Шпигеля Евгению. Супружескую чету обвиняют в том, что они передали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву 20 млн руб., подарили дорогие автомобиль и часы ради выгодных условий для фармацевтической компании Шпигеля «Биотек».

В 2001 году Николай Басков женился на дочери бизнесмена Светлане, в 2006 году у пары родился сын Бронислав. Брониславу Баскову уже 15 лет, в интервью певец рассказывал, что мать не разрешает ребенку общаться с ним.

25 марта стало известно о госпитализации Шпигеля.

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