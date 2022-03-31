В Новосибирске открылась выставка пейзажей из собрания Русского музея

В Новосибирском художественном музее открылась выставка «От рассвета до заката»: на ней представлены 55 пейзажей российских живописцев XIX-XXI веков из собрания Русского музея, пишет ТАСС. Научный сотрудник Русского музея, доктор искусствоведения Сергей Криводенченков заявил, что в экспозицию вошли, в частности, полотна Архипа Куинджи, Алексея Саврасова и Ивана Айвазовского.

«Эта выставка насчитывает почти 200 лет истории русской пейзажной живописи. <…> 150 лет назад появилась самая знаменитая картина, посвященная восходу солнца. Это картина «Впечатление. Восход солнца» Клода Моне. Будем считать, что вот эта выставка будет ответом русских художников. Восход и заход солнца, лунная ночь, стихия воды, облака и тучи, солнечный день — это я перечислил темы изображений, которые вы увидите в этих залах», — отметил Криводенченков.

Он также обратил внимание на то, что картины художников, представленные на выставке, сопровождаются стихотворениями российских поэтов на схожую тему. Он считает, что поэзия отлично дополнит картины представленных на выставке художников.

Ранее в музее древнерусской культуры имени Рублева открылась выставка о реставраторе Сергее Чуракове.