Данилко рассказал о попытке срыва концерта Ани Лорак в Киеве

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе эпатажной проводницы Верки Сердючки, вспомнил на шоу «А поговорить?» о попытке активистов сорвать шоу Ани Лорак в Киеве в 2014 году.

На концерт в столице Украины пришла мама Лорак, и на нее напали. «Они вырвали цветы у нее и топтали, не зная, что это мама Ани Лорак. Они пытались сорвать концерт, разбили стекла в зале «Украина», — вспоминает он.

По словам Данилко, он попытался защитить женщину. «Открыл рот, тоже кричал: «Что это такое?!» Что у нас за полиция была, стоит и смотрит, как группа каких-то срывает концерт людям, которые хотят пойти на него», — цитирует Данилко «СтарХит».

Артист также пытался отговорить Лорак от выступления до концерта. «Мы летим с ней в самолете, говорю, ты знаешь, такая ситуация, лучше отменить эти концерты. Послушай, перенеси. Это время, когда не надо», — говорил он.

Ранее Данилко ответил российскому шоумену Владимиру Соловьеву, назвавшему его «гаденышем».