Жена Бондарчука назвала вопрос, который не стоит задавать женщинам

Актриса Паулина Андреева в беседе с Esquire призвала мужчин никогда не спрашивать женщин о том, когда они собираются выйти замуж и родить детей.

«Не спрашивайте женщину, когда она собирается выйти замуж или родить. Во-первых, это не ваше дело, во-вторых, вы понятия не имеете, как сильно можете ее ранить, а в-третьих, возможно, она не видит себя в роли жены и матери в принципе — и имеет на это полное право», — высказалась Андреева.

При этом актриса добавила, что симпатизирует женщинам, которые любят своего ребенка. Андреева посетовала, что искренне любить умеют далеко не все девушки. Актриса напомнила, что именно женщины наделены даром «давать жизнь» другим людям. Она назвала беременность «настоящим чудом».

Паулина Андреева начала встречаться с Федором Бондарчуком в 2015 году, через четыре года они официально зарегистрировали свои отношения. В 2021 году у них родился сын Иван.

Ранее Бондарчук впервые рассказал о сыне от Андреевой.