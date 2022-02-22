Неизвестный рисунок Матисса нашли в куче мусора

Неизвестный рисунок художника Анри Матисса нашли в куче мусора на юго-востоке Франции, передает телеканал BFMTV.

По словам оценщика-аукциониста Женнифер Премпье-Роллан, картину она обнаружила в одном из домов в департаменте Вар при осмотре имущества, оформляя опекунство.

Рисунок является женским портретом. Его хранили в картонной коробке под кучей мусора.

Сейчас рисунок проходит искусствоведческую экспертизу.

Около года назад эта же оценщица нашла эскиз к портрету Элен Мерсье, урожденной княгини Голицыной, утерянный с 1948 года. Как оказалось, рисунок хранился в шкафу жительницы коммуны Маноск (департамент Альпы Верхнего Прованса). В мае 2021 года эскиз продали на аукционе за €220 тыс.

Ранее сообщалось, что Италия вернула Франции украденную в январе 2019 года картину уличного художника Бэнкси.