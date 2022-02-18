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Игорь Крутой рассказал о романе Тимати с Алексой

Крутой вспомнил о первой любви рэпера Тимати и певицы Алексы

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Gennadii Sergeev/Global Look Press

Композитор Игорь Крутой у себя в Instagram вспомнил о том, как работал с музыкальным проектом «Фабрика звезд — 4».

По словам Крутого, после трех месяцев работы продюсером на проекте у него осталось много приятных воспоминаний — в частности, о тогда несовершеннолетней певице Алексе, на участие которой пришлось спрашивать специальное разрешение у владельцев формата. «Никто тогда даже не подозревал, что пройдут какие-нибудь несколько месяцев, и все мальчишки страны будут влюблены в Алексу, а они с Тимати полюбят друг друга, и миллионы станут переживать и следить за этой суперромантической юношеской историей», — написал Крутой, напомнив, что Тимати снялся в клипе Алексы на песню «Где же ты?», и поклонники поверили в их историю, которую композитор без сомнения называет историей первой любви.

Крутой добавил, что был уверен в успехе артистки. «У Алексы не получилось… Наверное, не хватило характера, упрямства (в хорошем смысле) в достижении цели или везения…» — размышляет он.

Сейчас Алексе 33 года. Она воспитывает дочь в браке с тренером Вячеславом Дайчевым.

Ранее сообщалось, что Игорь Крутой с семьей покинул Россию после судебного скандала.

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