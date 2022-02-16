AMC+ показал, как выглядит Лестат в сериале «Интервью с вампиром»

Стриминговый сервис AMC+ показал в Twitter проморолик с тизерами ожидаемых проектов 2022 года.

В частности, в ролик вошли кадры из сериала по мотивам романа Энн Райс «Интервью с вампиром». Вампира Лестата в сериале сыграет Сэм Рид. Шоураннер и исполнительный продюсер проекта — Ролин Джонс («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»). В первый сезон войдут семь эпизодов.

Экранизация «Интервью с вампиром» вышла в 1994 году. В картине Нила Джорджана главные роли исполнили Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слэйтер, картина получила две номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

В тизере AMC+ также можно увидеть анонсы финальных сезонов сериалов «Позвоните Солу» и «Убивая Еву», сериала «Бойтесь живых мертвецов».

Ранее вышел первый тизер сериала по роману-эпопее Джона Р.Р. Толкина «Властелин колец».