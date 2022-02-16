Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В ЛНР заявили о размещении более 20 танков Украины 11:16
Европейский депутат разоблачил фейки о «вторжении» РФ на Украину 11:16
Спикер Рады захотел ввести санкции против большей части Госдумы 11:16
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал турнира на ОИ 11:13
Минтруд оценил доходы работающих пенсионеров в ₽66 тысяч 11:10
Певица Слава изменит внешность 11:10
ЦБ пояснил, в каких случаях страховщик взыщет деньги с виновника ДТП... 11:10
СК возбудил уголовное дело против родителей близнецов, найденных голодными в Москве 11:07
NY Times: дедушка Валиевой подтвердил, что принимал триметазидин 11:00
В РКН рассказали о готовящихся ограничительных мерах к компаниям 11:00

Волочкова назвала сумму, которую потратила на банщика на Мальдивах

Волочкова потратила на банщика более 2 млн рублей во время отпуска на Мальдивах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
volochkova_art/Instagram

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что во время отпуска на Мальдивах с экс-возлюбленным Сергеем оплачивала все расходы на его «сигареты и вино».

«Сама оплачивала все расходы на месте, включая его сигареты и вино. Для меня это не очень приятный момент, я не люблю нести на своих плечах мужчин, хотя неоднократно это делала. У меня нашлось 250 тысяч Сергею на билеты на Мальдивы и там 2 млн на развлечения твои», — высказалась Волочкова.

При этом она рассказала, что на Мальдивах банщик стал «внаглую лезть» в ее прямые эфиры. Балерина считает, что таким образом Сергей хотел пропиариться на романе с ней. В частности по этой причине Волочкова стала считать эти отношения курортным романом, у которого не может быть будущего. Она сравнила экс-возлюбленного с придворным шутом.

«Для меня эти отношения стали курортным романом. Вот бывает придворный шут, придворный паж, а бывает придворное удовольствие у королевы. Я могу себе это позволить. Считайте, что сделала добро человеку, он никогда в жизни не сможет позволить себе такое путешествие», — заявила Волочкова.

Ранее Сергею предложили вернуть Волочковой деньги за отдых на Мальдивах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть