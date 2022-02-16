Волочкова назвала сумму, которую потратила на банщика на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что во время отпуска на Мальдивах с экс-возлюбленным Сергеем оплачивала все расходы на его «сигареты и вино».

«Сама оплачивала все расходы на месте, включая его сигареты и вино. Для меня это не очень приятный момент, я не люблю нести на своих плечах мужчин, хотя неоднократно это делала. У меня нашлось 250 тысяч Сергею на билеты на Мальдивы и там 2 млн на развлечения твои», — высказалась Волочкова.

При этом она рассказала, что на Мальдивах банщик стал «внаглую лезть» в ее прямые эфиры. Балерина считает, что таким образом Сергей хотел пропиариться на романе с ней. В частности по этой причине Волочкова стала считать эти отношения курортным романом, у которого не может быть будущего. Она сравнила экс-возлюбленного с придворным шутом.

«Для меня эти отношения стали курортным романом. Вот бывает придворный шут, придворный паж, а бывает придворное удовольствие у королевы. Я могу себе это позволить. Считайте, что сделала добро человеку, он никогда в жизни не сможет позволить себе такое путешествие», — заявила Волочкова.

Ранее Сергею предложили вернуть Волочковой деньги за отдых на Мальдивах.