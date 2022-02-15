Комику Мирзализаде сократили срок нежелательности пребывания в России

Министерство внутренних дел России сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет, передает ТАСС.

Об этом рассказал адвокат артиста Сергей Бадамшин. «Во исполнение решения Замоскворецкого районного суда Москвы МВД России сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание (проживание) в Российской Федерации Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 года», — уточнил адвокат.

Мирзализаде обжалует решение.

В августе Мирзализаде получил 10 суток ареста за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом для возбуждения дела стала его шутка о русских квартиросъемщиках. МВД приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в России комика.

Ранее Мирзализаде во время выступления продал недействительный вид на жительство в России.