Шнуров выпустил клип о Беглове, «который угробит» Петербург

Группа «Ленинград» выпустила третий клип с критикой властей Санкт-Петербурга, посвященный губернатору города Александру Беглову. Видео опубликовано на YouTube-канале группы.

В ролике Шнуров отмечает, что проблемы с уборкой могут быть связаны с тем, что глава региона Беглов родился в Баку, где нет снега и сосулек. Также он проводит параллель между политиком и основателем города Петром I.

«Масштаб их личности один — Беглов и Петр I. Беглов в костюмчике сновал, а Петр — в солдатской робе. Один наш город основал, ну а другой его угробит», — говорится в тексте песни.

Ранее Шнуров выпустил трек «Покаянная» после критики в адрес своего предыдущего ролика «Пока так», посвященного мусору и снегу в городе. Клип опубликован на канале группы на YouTube.

В песне Шнуров в иронической форме извиняется перед администрацией города и обещает взять вину за мусор и сосульки в Петербурге на себя.