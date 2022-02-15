Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Британская журналистка указала на невежество главы МИД Британии Трасс 06:07
Посольство России осудило решение Канады поставлять оружие Украине 05:59
США открыли в Польше центр для приема приезжающих с Украины американцев 05:59
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье 05:52
Вайцеховская о деле Валиевой: наша страна понесла репутационные издержки 05:45
В Гидрометцентре назвали регионы, где ожидаются сильные морозы 05:38
Хоккейный тренер Быков назвал задачу сборной России на плей-офф Олимпиады 05:35
Пушков указал на странность в бегстве американцев из Киева 05:33
Marvel выпустила трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной... 05:22
Американская фигуристка о деле Валиевой: я потрясена до глубины души 05:21

Шнуров выпустил клип о Беглове, «который угробит» Петербург

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ленинград | Leningrad/YouTube

Группа «Ленинград» выпустила третий клип с критикой властей Санкт-Петербурга, посвященный губернатору города Александру Беглову. Видео опубликовано на YouTube-канале группы.

В ролике Шнуров отмечает, что проблемы с уборкой могут быть связаны с тем, что глава региона Беглов родился в Баку, где нет снега и сосулек. Также он проводит параллель между политиком и основателем города Петром I.

«Масштаб их личности один — Беглов и Петр I. Беглов в костюмчике сновал, а Петр — в солдатской робе. Один наш город основал, ну а другой его угробит», — говорится в тексте песни.

Ранее Шнуров выпустил трек «Покаянная» после критики в адрес своего предыдущего ролика «Пока так», посвященного мусору и снегу в городе. Клип опубликован на канале группы на YouTube.

В песне Шнуров в иронической форме извиняется перед администрацией города и обещает взять вину за мусор и сосульки в Петербурге на себя.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть