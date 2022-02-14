Ольга Бузова рассказала, о каком свидании мечтает

Телеведущая и певица Ольга Бузова в интервью YouTube-каналу «МедиаШУМ» рассказала ведущему Ивану Чуйкову, о каком свидании мечтает.

Она рассказала, что хочет, чтобы ее молодой человек заехал за ней на работу или отправил машину. «Там вечернее платье. Машина везет меня в аэропорт. А он ждет меня в самолете маленьком, и мы летим на ужин в Париж», – рассказала телеведущая.

Бузова подчеркнула, что не считает этот план нереальным, и указала на то, что что деньги для исполнения этой мечты вполне возможно заработать честно.

Ранее сообщалось, что участник шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев стал фигурантом уголовного дела. В конце 2021 года Гринев подрался с соседом по лестничной клетке в подмосковном селе Ромашково. Сосед написал на 33-летнего Гринева заявление в полицию, мужчина находится под подпиской о невыезде.