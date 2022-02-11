Госпитализированную с коронавирусом актрису Кириенко перевели в реанимацию

Звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко находится в реанимации после диагностированного у нее коронавируса. Об этом «Газете.Ru» сообщил ее сын Максим.

«Она в состоянии средней тяжести. Другие подробности врач еще не сообщил. Сейчас она в реанимации. Жду звонка доктора», — добавил он.

Кириенко почувствовала себя плохо накануне вечером. Незадолго до этого ПЦР-тест показал положительный результат. «Мы приняли решение не рисковать и вызвали скорую», — пояснил сын артистки.

О госпитализации Кириенко стало известно 10 февраля. Telegram-канал «112» без ссылки на источники писал, что 88-летняя актриса находится в крайне тяжелом состоянии: у нее якобы диагностировали геморрагический инсульт.