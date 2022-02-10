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Умерла «королева фанка» Бетти Дэвис

Скончалась экс-супруга Майлза Дэвиса Бетти

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Anthony Barboza/Getty Images

Певица Бетти Дэвис, которую в СМИ называли королевой фанка, скончалась на 78-м году жизни. Об этом в беседе с Rolling Stone рассказала ее подруга Даниэль Маджио.

Смерть наступила по естественным причинам.

Музыкальная карьера Бетти Дэвис продлилась 11 лет — с 1964 по 1975 год, она записала такие хиты, как Get Ready for Betty, It's My Life, If I'm In Luck I Might Get Picked Up и др.

В 1966 году Бетти вышла замуж за легенду джаза — трубача и бэнд-лидера Майлза Дэвиса. Дэвис был на 19 лет старше нее, брак продлился всего год, однако именно с периодом отношений с Бетти связано начало успеха музыканта в жанре джаз-рок.

Бетти Дэвис растеряла популярность в середине 1970-х — ее критиковали за слишком откровенные песни и выступления. В Европе певица была популярна, однако в США показ ее записей запретили на телевидении.

В 1979 году Дэвис закончила музыкальную карьеру. Она рассказывала позже, что смогла принять решение ее лейбла порвать с ней и привыкнуть к тому, что в ее дверь «никто больше не стучится».

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