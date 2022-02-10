Снуп дога обвинили в сексуальном насилии

Некая модель и танцовщица обвинила американского рэпера Снуп дога в том, что в 2013 году он принудил ее к оральному сексу. Об этом сообщает TMZ.

По словам истицы, 29 мая 2013 года она посетила один из концертов музыканта в Анахайме, Калифорния. По словам женщины, после шоу бывший сутенер и давний друг Снуп дога Бишоп Дон Мэджик Хуан предложил подвезти ее домой. Она говорит, что заснула в машине, а когда проснулась, они приехали не к ней домой, а к нему.

В иске говорится, что пострадавшая очень устала и уснула в доме мужчины. «Она говорит, что проснулась в 4 часа утра на следующее утро, и Бишоп «достал свой пенис из штанов и толкнул его в лицо истца», а также «неоднократно засовывал свой пенис в рот истца».

После этого Бишоп Дон Мэджик Хуан дал ей платье и велел надеть его, а потом они отправились на студию к Снуп догу, где у девушки заболел живот. Она пошла в туалет, куда якобы затем зашел музыкант, «стоя промежностью перед лицом истца, в то время как истец испражнялся на унитаз». По ее словам, затем он принудил ее к оральному сексу.

Снуп дог все отрицает, говоря, что это сплошная ложь. Он считает девушку «охотницей за деньгами».

По данным источника TMZ, женщина потребовала чуть меньше 10 миллионов долларов.

Ранее американского порноактера Рона Джереми обвинили в 12 изнасилованиях, семи случаях принуждения к оральному сексу, шести насильственным прикосновениям к интимным частям женщин, нескольких домогательствах во сне или с использованием посторонних предметов — при этом одна из жертв была несовершеннолетней.