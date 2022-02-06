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В одной из арабских стран запретили фильм «Смерть на Ниле»

В Кувейте запретили показ киноленты «Смерть на Ниле» с Галь Гадот, служившей в армии Израиля

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20th Century Studios

Власти Кувейта запретили показ фильма «Смерть на Ниле» из-за того, что в этой картине снялась актриса Галь Гадот, которая служила в армии Израиля. Об этом пишет газета Al Qabas, ссылаясь на источник.

По его информации, данная кинолента была удалена из расписаний показов трех сетей кинотеатров в стране. Кувейт ранее запрещал показ фильма «Чудо-женщина», главную роль в котором также исполнила эта израильская актриса.

Как сообщает газета, в некоторых арабских страна призвали бойкотировать «Смерть на Ниле» из-за участия в этой картине Гадот. При этом в Египте показ киноленты пока запрещать не стали. События фильма, являющегося очередной экранизацией романа Агаты Кристи, происходят как раз в этом арабском государстве.

По сюжету сыщику Эркюлю Пуаро (Кеннет Брана) приходится расследовать загадочное убийство на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу. У каждого из пассажиров могут быть свои мотивы, разобраться в которых предстоит Пуаро. В картине также сыграл Арми Хаммер, которому досталась роль одного из главных героев — Саймона Дойла, оказавшегося внутри рокового любовного треугольника.

Премьера фильма «Смерть на Ниле» была назначена на 22 октября 2020 года, но ее перенесли на 11 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что потерявший много контрактов в голливудских проектах актер Арми Хаммер смог сохранить роль в киноленте «Смерть на Ниле». В новом трейлере картины Хаммер появляется в кадре, как и Галь Гадот, Том Бейтман, Расселл Брэнд, Роуз Лесли и другие.

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