Леонида Куравлева похоронили рядом с женой

Похороны актера Леонида Куравлева завершились на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает «Коммерсантъ».

Захоронение состоялось после церемонии прощания в Центральной клинической больнице в Москве, по желанию родственников проходившей в закрытом режиме.

Куравлев упокоился в родственном захоронении рядом с женой Ниной, скончавшейся в 2012 году.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. Стал широко известен после роли Пашки Колокольникова в картине Василия Шукшина «Живет такой парень». Играл в телесериале Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979), фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок» (1968), картине Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), фильме Георгия Данелии «Афоня» (1975).

Леонид Куравлев снимался в кино до 2015 года. 10 января 2022 года он был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией, а 22 января артиста выписали для паллиативной поддержки в хоспис. Артист скончался 30 января в возрасте 85 лет.