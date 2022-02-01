Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Лукашенко назвал Петербург «нашим белорусским» и попросил блокадного хлеба 15:11
Стали известны темы, обсуждаемые Путиным и Орбаном 15:09
Американский эксперт опроверг 4 мифа о российской армии 15:06
В Запорожье поезд сбил подростка в наушниках 15:02
СМИ узнали об острейшей перепалке России и США на заседании Совбеза ООН 14:59
Польша и Украина договорились построить газопровод 14:58
Хабиб рассказал о своих мыслях, когда едва не проиграл Порье удушающим приемом 14:54
Первая страна ЕС отменила коронавирусные ограничения 14:50
В ЛНР пригрозили дойти до Киева в случае нападения Украины 14:49
Ударник Боба Дилана скончался в возрасте 86 лет 14:48
Фото

В Москве простились с Леонидом Куравлевым

Церемония прошла в закрытом режиме в зале Центральной клинической больницы. На ней присутствовали близкие, коллеги и поклонники. Звезду советского кино похоронили на Троекуровском кладбище.

Народный артист РСФСР скончался в хосписе 30 января на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Один из самых известных персонажей Куравлева — сантехник Афанасий Борщов в «Афоне» (1975) Георгия Данелии. Картина стала лидером советского проката и принесла артисту всенародную славу: ее посмотрели 62 млн зрителей.

Также он известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Актер снимался в кино вплоть до 2015 года.

Как прошла церемония прощания с народным артистом — в галерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Не потому, что скоро война». Зачем Зеленский усилил армию Украины
Зеленский подписал указ об увеличении численности ВСУ на 100 тысяч солдат
В огороде у соседки. Найдено тело пропавшей в Новгородской области девочки
Следов насилия на теле пропавшей из дома в Холме девочки не обнаружено
«Пузырь» или плавный рост. Стоит ли беспокоиться из-за объемов кредитов в России
В Минэкономики развеяли опасения насчет «пузыря» на российском рынке ипотеки
Минтруд рекомендовал работодателям перевести на удаленку как можно больше сотрудников
Польша и Украина договорились построить газопровод
В Кремле отказались вмешиваться в ситуацию с претензиями к Кадырову
В ЛНР пригрозили дойти до Киева в случае нападения Украины
Новости и материалы
Лукашенко назвал Петербург «нашим белорусским» и попросил блокадного хлеба
Стали известны темы, обсуждаемые Путиным и Орбаном
Американский эксперт опроверг 4 мифа о российской армии
В Запорожье поезд сбил подростка в наушниках
СМИ узнали об острейшей перепалке России и США на заседании Совбеза ООН
Хабиб рассказал о своих мыслях, когда едва не проиграл Порье удушающим приемом
Первая страна ЕС отменила коронавирусные ограничения
Ударник Боба Дилана скончался в возрасте 86 лет
В Госдуме рассказали, каких результатов ждут от россиян на Олимпиаде в Пекине
Лукашенко рассказал о трагедии блокадного Ленинграда и воспоминаниях Путина
Американское издание не ждет от российских хоккеистов победы на ОИ-2022
На Ближнем Востоке стартовали крупнейшие военно-морские учения
Судья лишился полномочий после смертельного ДТП на Кубани
Сердючка ответила Владимиру Соловьеву на «гаденыша»
Виталию Милонову закрыли въезд в Евросоюз
На Украине отменят призыв на срочную военную службу
Захарова ответила на заявление секретаря СНБОУ о невозможности выполнения минских соглашений
Зеленский объявил о создании нового альянса Украины с Британией и Польшей
Все новости
Острый суп, алкоголь и драка: как китайские студенты отмечают Новый год в России
Студентка МГУ рассказала о встрече настоящего китайского Нового года
Миллионы рупий за 277 жуков. Россияне летят домой после двух лет суда на Шри-Ланке
Осужденных за сбор жуков россиян выпустили со Шри-Ланки после уплаты штрафа
«Озон увеличит наши шансы»: как правильно искать инопланетян
Геохимики рекомендовали при поисках внеземной жизни искать не кислород, а озон
Пенсии, детские пособия, маткапитал. Какие выплаты увеличили с 1 февраля
В России размер маткапитала и ряда социальных пособий вырос более чем на 8%
В Вашингтоне получили ответ по гарантиям безопасности. В Москве опровергают
В МИД России опровергли передачу ответа США по гарантиям безопасности
Эффективность «Спутника V» может отличаться для мужчин и женщин
Эпидемиологи полагают, что «Спутник V» на 14% эффективнее для мужчин
Льву Лещенко — 80
Разговор Путина и Джонсона не состоялся. Британия продолжает грозить России санкциями
Глава МИД Великобритании ушла на самоизоляцию вместо визита на Украину
Продавал 10 лет: миллиардер Прохоров избавился от «Квадры»
«Онэксим» продаст структуре «Росатома» контрольный пакет акций «Квадры»
Следователь МВД задавил одного человека, покалечил второго и пожаловался Путину
Полицейский на себе проверил, как расследуются дела о ДТП
«Необъяснимо и неоправданно»: генсек НАТО обвинил Россию в наращивании сил у границ Украины
Столтенберг: Москва заранее знала, что не получит позитивного ответа на свой «ультиматум»
Путин одобрил идею принудительного труда вместо лишения свободы
Почти 100 тысяч заключенных в России могут быть отправлены на принудительные работы
Выигрывают только страховщики: приложение «ДТП. Европротокол» оказалось бесполезным
Автовладельцы пожаловались на невозможность при ДТП оформить документы в мобильных приложениях
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть