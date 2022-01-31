«Лицемерие и предательство»: Волочкова намекнула на разрыв с банщиком

Балерина Анастасия Волочкова призналась в Instagram, что тяжелее всего переживает разочарование в людях, которым доверяла.

«Лицемерие и предательство-это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу. Случилось то, чего следовало ожидать. Когда мужчине ничего кроме самопиара не нужно, это низко», — поделилась Волочкова.

Поклонники танцовщицы поддержали Волочкову и посоветовали ей быть сильной несмотря на трудности в жизни. Многие фанаты предположили, что такое состояние балерины может быть связано с разладом в отношениях с банщиком Сергеем. В СМИ писали, что возлюбленный Волочковой «пропал» после участившихся новостей о его причастности к теракту на Украине.

«Будь сильной , не раскрывай свое сердце сразу»; «Что, Серега? Да? А тебе говорили»; «Вы нас подготавливаете к сообщению о разрыве с Сергеем?»; «Он ушёл? Настя. Напиши мы поддержим», — написали фанаты.

Ранее Волочкова намекнула на свадьбу с банщиком Сергеем.