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Соловьев предложил наказание для Верки Сердючки за песню о Бандере

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«Россия-1»

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что необходимо наказать украинского певца Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, за исполнение песни об идеологе украинского национализма Степане Бандере. Журналист сделал соответствующее заявление в эфире своего Youtube-канала «Соловьев Live».

По его словам, следует лишить исполнителя права выступать в России.

«Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку Сердючке даст. И не надо говорить – ой, да он хороший парень. Тут кто-то из наших звезд начал выступать, мол, да что тут такого <…> Всех на карандаш надо взять», — сказал Соловьев.

Верка Сердючка исполнила песню «Батько наш – Бандера» на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу». По информации украинских СМИ, исполнение композиции не было согласовано с организаторами мероприятия.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай в разговоре с «Газетой.Ru» предложил запретить Данилко въезд на территорию России в связи с тем, что артист исполнил песню «Батько наш – Бандера».

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