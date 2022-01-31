Соловьев предложил наказание для Верки Сердючки за песню о Бандере

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что необходимо наказать украинского певца Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, за исполнение песни об идеологе украинского национализма Степане Бандере. Журналист сделал соответствующее заявление в эфире своего Youtube-канала «Соловьев Live».

По его словам, следует лишить исполнителя права выступать в России.

«Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку Сердючке даст. И не надо говорить – ой, да он хороший парень. Тут кто-то из наших звезд начал выступать, мол, да что тут такого <…> Всех на карандаш надо взять», — сказал Соловьев.

Верка Сердючка исполнила песню «Батько наш – Бандера» на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу». По информации украинских СМИ, исполнение композиции не было согласовано с организаторами мероприятия.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай в разговоре с «Газетой.Ru» предложил запретить Данилко въезд на территорию России в связи с тем, что артист исполнил песню «Батько наш – Бандера».