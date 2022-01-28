Мебельщики-мошенники обманули Игоря Бутмана на 3 млн рублей

Саксофонист Игорь Бутман пострадал от действий мошенников, сообщает Telegram-канал Mash.

Ущерб от действий мошенников оценивается в 3 млн руб.

Как утверждают авторы канала, год назад музыкант нашел подрядчика для изготовления мебели. На замеры приехали двое сотрудников, выставившие артисту счет на 4 млн руб.

Подписав договор, артист оплатил 70% стоимости — 3 217 200 руб. В течение полутора месяцев «мебельщики» обещали привезти гарнитур, но обманули Бутмана. Теперь они не отвечают на звонки.

Известно, что на сайте подрядчика есть десятки отзывов с предупреждениями о мошенничестве.

Музыкант написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что неизвестные мошенники украли у одного из режиссеров Большого театра, имя которого не называют, более 500 тыс. руб.