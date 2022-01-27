Марина Хлебникова отчитала тайно заснявших ее после пожара журналистов

Певица Марина Хлебникова отчитала журналистов, которые пришли к ней под видом работников жилищной конторы.

После визита одно из известных российских изданий опубликовало видеоролик с тайно заснятой Хлебниковой. «Абсолютно бесчеловечно прийти и прикинуться работником «Жилищника» под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой съемкой», — написала певица в Instagram.

Хлебникова уточнила, что согласия на съемку и публикацию видеоролика не давала, а инцидентом уже занимаются ее юристы. Она добавила, что и несколько лет назад принимала решение не вести публичную жизнь из-за вмешательства в личную жизнь, слухов и домыслов.

Ранее Хлебникова сама показала в Instagram квартиру, в которой сейчас идет ремонт. В ноябре здесь случился пожар, после которого артистке долгое время пришлось провести в больнице.