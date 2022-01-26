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Сын художника Сафронова нашел доказательства, что возлюбленный Волочковой — уголовник

Нового друга Волочковой обвинили в грабеже и терроризме

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volochkova_art/Instagram

Актер Дмитрий Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, в эфире Первого канала на шоу «Пусть говорят» заявил, что новый возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов — уголовник.

По словам артиста, у Сергея богатое криминальное прошлое.

Сафронов нанял частных детективов, чтобы провести собственное расследование. Они обнаружили, что мужчина был судим за грабеж в 2001 году, из-за чего он бежал на Украину.

По версии актера, на данный момент Сергей Кузнецов и там находится в розыске.

В качестве доказательства он показал полицейскую ориентировку. В ней говорилось, что Кузнецова разыскивают в соседней стране за «террористический акт с применением оружия». Также там упоминалось о прошлом преступлении, совершенном в Тамбовской области.

Сам Сергей по телефону заявил, что это неправда и он никогда не был в Тамбовской области.

Ранее Волочкова провела отпуск на Мальдивах с Сергеем и по возращении попала в скандал в самолете с медицинской маской.

Также артистка намекнула на скорую свадьбу со своим новым женихом.

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