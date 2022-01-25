112: актер Игорь Верник госпитализирован с коронавирусом

Российский актер театра и кино, телеведущий Игорь Верник госпитализирован с коронавирусом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Болезнь у артиста протекает в легкой форме, симптомы типичные — кашель, насморк, боль в горле, температура не повышена. Пневмонии врачи не обнаружили.

Сейчас актер находится под наблюдением врачей. В какое медучреждение помещен Верник, не уточняется.

Позднее сам актер опроверг сообщение о своей госпитализации.



Накануне в правительстве России оценили ситуацию с коронавирусом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост заболеваемости вызван распространением «омикрона».

По данным премьер-министра, в 48 российских регионах выросло число госпитализаций, при этом большая нагрузка ложится также на амбулаторную сеть, на врачей и медперсонал поликлиник.

За минувшие сутки в России было госпитализировано 12 837 пациентов с COVID-19. В пяти регионах произошло снижение числа госпитализаций. Между тем суточные данные о заражении коронавирусом в стране растут: в стране за сутки выявили еще 67 809 заболевших COVID-19.