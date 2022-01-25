Директор Королевой оценила запрет на въезд певицы в Литву

Концертный директор певицы Наташи Королевой Марина Наринская в беседе с РИА «Новости» оценила запрет на въезд певицы в Литву.

По мнению Наринской, это решение литовских властей ничем не обосновано. «Все же нормальные люди и понимают, что Наташа Королева ну никак не может принести вред нашей любимой братской республике Литве. То, что они так поступают, для нормального человека просто нонсенс, непонятка, нет логики в этом», — говорит Наринская.

Ранее департамент миграции при МВД Литвы вынес постановление о том, что российские артисты Наташа Королева и Хабиб Шарипов не могут въезжать страну в течение пяти лет. Они объявлены персонами нон-грата. Это произошло после обращения в МИД страны главы парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса. Он считает, что, приглашая исполнителей, организаторы концерта в Литве должны были учитывать геополитическую обстановку.

Сама певице уже также прокомментировала решение властей Литвы внести ее в список невъездных лиц.