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Дэниел Крэйг пожаловался на частые травмы на съемках

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Актер Дэниел Крэйг в интервью с Хавьером Бардемом для Variety рассказал, что за годы съемок в роли Джеймса Бонда получил немало травм.

«За это время я понял, что склонен к травмам. Если я не ударюсь, не поцарапаюсь, не вывихну себе что-нибудь, то я сразу понимаю, что я делаю это неправильно», — признался Крэйг.

В ответ на это признание Бардем указал собеседнику на кровоточащую рану у него на лбу. Крэйг убедился, что коллега его не обманывает и рассказал, как получил эту травму. По словам звезды бондианы, на него упала кольцевая лампа с планшетом для съемок интервью.

«Они прислали мне эту замечательную кольцевую лампу, посередине которой я установил свой планшет. Я пошел по своим делам, а когда сел, чтобы мы могли созвониться, эта конструкция просто рухнула мне на голову! Неудивительно, что я получаю травмы каждый раз, когда снимаюсь в кино», — резюмировал Крэйг.

«Не время умирать» стал пятым и последним фильмом серии для актера Дэниэла Крэйга. В роли Джеймса Бонда британский актер дебютировал еще в 2006 году — в «Казино Рояль».

Ранее стало известно, что Джеймс Бонд может стать небинарной личностью.

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