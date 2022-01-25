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Дана Борисова опровергла слухи о парике Малахова

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Дана Борисова в беседе с «Дни.ру» заявила, что ее коллега и друг Андрей Малахов не носит парик и не страдает от онкологического заболевания.

«Я видела его и две недели назад, и неделю назад, но не могу сказать, что меня что-то насторожило, напугало, удивило. Я читала, что Андрей носит парик и решила сама это проверить. Подошла к нему, чтобы сделать селфи совместное, и все рассмотрела вблизи», — поделилась Борисова.

Она подчеркнула, что Малахов носит свои родные волосы. Однако из-за использования сухого шампуня, который утяжеляет волосы и добавляет им объем, кажется, будто это парик. Ссылаясь на слова редакторов Малахова, телеведущая заявила, что тот не страдает от онкологического заболевания, и призвала не продлевать негатив.

Ранее актер Станислав Садальский выразил опасения по поводу состояния здоровья Андрея Малахова.

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