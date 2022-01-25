Полина Гагарина показала особняк после ремонта

34-летняя российская исполнительница Полина Гагарина провела фанатам в Instagram экскурсию по собственному дому, который она недавно купила и отремонтировала. Она начала с прихожей, которая переходит в просторную гардеробную для верхней одежды.

Затем Гагарина сняла гостиную с очень высокими потолками. Артистка добавила, что очень гордится своей подвесной люстрой.

«Это был очень тяжелый выбор. Мы искали и не могли понять, что может быть такое, чтобы заполнило пространство и не хрустальное, а разлетистое. И когда мы увидели ее, я сразу поняла, что это она!» — рассказала подписчикам обладательница нового отремонтированного жилья.

«Посмотрите, это настоящее произведение искусства. Великолепно!» — завершила свою хвальбу люстре Гагарина.

У певицы в доме оказалось две кухни. Полина разъяснила: одна для основного приема пищи, а другая для готовки.

Также Гагарина обзавелась большим камином, украшенным зеркальной плиткой.

А вот второй этаж дома знаменитость не показала.

Как пишет издание StarHit, недвижимость обошлась звезде в один миллион долларов.

В декабре Гагарина поделилась в Instagram личной новостью: состоялся ее долгожданный переезд в новый дом. Гагарина пояснила, что теперь у каждого из ее детей будет своя комната. Также артистка выразила надежду, что ее младшая дочь Мия научится спать без нее.