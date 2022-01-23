Королевой и Хабибу на пять лет закрыли въезд в Литву

Власти Литвы запретили въезд в страну российским исполнителям Наташе Королевой и Хабибу (Хабибу Шарипову), сообщает ТАСС.

Как следует из решения департамента миграции при МВД Литвы, исполнители не смогут посещать государство в течение пяти лет — до 21 января 2027 года. По данным агентства, в пятницу председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис обратились в МИД страны с просьбой о запрете на въезд для этих музыкантов. Также политики попросили провести оценку идеологической составляющей будущих гастролей Королевой и Хабиба в Литве после их выступлений в Крыму.

Это не первый случай запрета на въезд в Литву российских музыкантов. Аналогичное ограничение действует в отношении певца Филиппа Киркорова. Его внесли в «черный список» 19 января 2021 года. МИД страны утверждал, что посещавший Крым артист «распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине».

Высший административный суд страны отклонил жалобу музыканта на решение.

Ранее сообщалось, что Сейм Литвы планирует установить критерии для предоставления возможности зарубежным исполнителям выступать в стране