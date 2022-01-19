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Следователи начали проверку в связи с кражей коллекции скифского золота

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Peter Dejong/AP

Следователи СК России организовали доследственную проверку из-за похищения коллекции скифского золота, принадлежащей четырем музеям Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова.

«Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — пояснил Молохов.

По словам собеседника агентства, почти 8 лет назад экс-госслужащие Министерства культуры страны и их коллеги в Крыму подписали документы и скифское золото не передали своевременно в состав музейного фонда России.

«Есть конкретные чиновники, которые давали указания. Они должны были организовать передачу, оформление этой коллекции...», — подчеркнул Молохов.

Скифское золото представляет коллекцию более чем из 2 тыс. предметов, использованных для оформления экспозиции «Крым: золото и секреты Черного моря». Выставка была организована с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама вынес решение, что коллекцию скифского золота надо передать Украине. Вскоре уточнялось, что Россия будет обжаловать решение о передаче скифского золота Украине.

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