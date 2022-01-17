Шукшина пожаловалась, что Киркоров испортил триквел «Последнего богатыря»

Заслуженная артистка России Мария Шукшина раскритиковала третий фильм кинофраншизы «Последний богатырь» у себя в Telegram-канале.

По словам Шукшиной, посмотреть фильм ее заставил интересный кастинг. «Ценностный кризис буквально на днях ударил меня обухом по голове: вынужденно посмотрела «Последний богатырь» с моей любимой Еленой Валюшкиной, хватило на 40 минут, когда Киркоров, изображающий Жар-птицу и одновременно себя, снес яйцо под Первый концерт Чайковского», — написала Шукшина, уверенная, что сцена с певцом Филиппом Киркоровым испортила фильм. «Не досмотрела, потому что тошно и противно стало...» — призналась телеведущая. «Что с нами не так, если мы делаем кассу сказкам с подобным содержанием?» — задалась вопросом она.

Ранее сестра «антиваксерши» Марии Шукшиной заявила, что та тайно вакцинировалась. Как рассказала женщина, психику актрисы якобы повредила история, когда телеведущий Андрей Малахов раскрыл существование девушки по имени Фрейя Зильбер, которая заявила, что беременна от Макара Касаткина — сына Шукшиной.