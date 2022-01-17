Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Дочь Назарбаева до конца января планирует проходить реабилитацию после COVID-19 15:31
Столтенберг назвал главную причину расширения НАТО 15:29
В ЕС объяснили, как Москве добиться признания Российских ковид-сертификатов... 15:26
«Ювентус» провел переговоры с «Зенитом» о трансфере... 15:24
Шукшина пожаловалась, что Киркоров испортил триквел «Последнего богатыря» 15:23
В Великобритании сравнили расширение НАТО с блокадой Ленинграда 15:21
Названы самые продаваемые смартфоны в России 15:17
Друг Градского считает, что ограбление вдовы музыканта могло быть инсценировкой 15:16
Мясников обратился к россиянам из-за ситуации с «омикроном» 15:13
Австралийский журналист назвал Джоковича болваном 15:12

Лолита рассказала о прозвище Игоря Николаева

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певица Лолита Милявская в беседе с «ФАН» поздравила композитора Игоря Николаева с днем рождения и рассказала, почему в российском шоу-бизнесе его называют Моцартом.

«С легкого слова «Дуэта академия» мы назвали тебя Моцартом. И вроде это сначала звучало в шутку, а потом всей своей творческой жизнью ты доказал, что с точки зрения олимпа музыкального ты действительно Моцарт. Потому что ты мелодист. Ты очень яркий человек и в то же время очень ранимый», — подчеркнула Милявская.

Она назвала стихи композитора его ранами и в то же время детьми. Певица отметила, что яркие, ироничные и позитивные стихи Николаева многим помогают выстоять в непростых жизненных ситуациях. Милявская пожелала композитору здоровья и подчеркнула, что прозвище Моцарта закрепится за ним навсегда.

Ранее Лолита пошутила про удаленные ребра.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть