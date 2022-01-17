Лолита рассказала о прозвище Игоря Николаева

Певица Лолита Милявская в беседе с «ФАН» поздравила композитора Игоря Николаева с днем рождения и рассказала, почему в российском шоу-бизнесе его называют Моцартом.

«С легкого слова «Дуэта академия» мы назвали тебя Моцартом. И вроде это сначала звучало в шутку, а потом всей своей творческой жизнью ты доказал, что с точки зрения олимпа музыкального ты действительно Моцарт. Потому что ты мелодист. Ты очень яркий человек и в то же время очень ранимый», — подчеркнула Милявская.

Она назвала стихи композитора его ранами и в то же время детьми. Певица отметила, что яркие, ироничные и позитивные стихи Николаева многим помогают выстоять в непростых жизненных ситуациях. Милявская пожелала композитору здоровья и подчеркнула, что прозвище Моцарта закрепится за ним навсегда.

Ранее Лолита пошутила про удаленные ребра.