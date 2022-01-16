Певец Шарлот испугал поклонников сообщением о смерти

Поклонники певца из Самары Эдуарда Sharlot обеспокоились его исчезновением, после того как он опубликовал на своей странице в Instagram необычную запись.

23-летний музыкант оставил в последней публикации запись «R.I.P. 1998-2022» на черном фоне, а также аббревиатуру, которая навела поклонников музыканта на мысли о том, что с артистом что-то случилось. В публикации появилась латинская фраза «rest in peace» — «покойся с миром», которую указывают на надгробиях.

С момента появления этой записи Шарлот перестал выходить на связь. Некоторые подписчики предположили, что поступок артиста призван повысить его популярность и привлечь новых подписчиков, другие не на шутку обеспокоились, не задумал ли артист стать трансгендером или поменять пол.

Шарлот родился в феврале 1998 года. Артист записывал кавер-версии на известные песни и стал известным после участия в проекте «Песни на ТНТ», итогом которого стала запись альбома «Навечно Молодой». Песня «Щека об щеку» стала главным хитом музыканта.

Ранее поклонники белорусского блогера Влада А4 обеспокоились его исчезновением. Впоследствии он «вернулся» в новом образе.