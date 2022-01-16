Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Игрок «Зенита» раскритиковал власти Австралии за депортацию Джоковича... 16:22
В московском караоке-клубе избили «Красу России-2021» 16:22
Володин рассказал о последствиях для стран после обращения за помощью... 16:19
В Австрии допустили учет привитых «Спутником V» при введении... 16:18
В Госдуме оценили вероятность отмены Олимпиады в Пекине 16:08
Глава Дагестана возмутился инцидентом с уроженцем региона в московском автобусе 16:03
В Мали скончался экс-президент Ибрагим Бубакар Кейта, свергнутый в 2020 году 15:52
В Госдуме отреагировали на депортацию Джоковича из Австралии 15:49
В Госдуме поддержали поднятие планки возрастного ограничения для продажи... 15:48
Экс-тренер фигуристки Мишиной: обидно, что мне не дали с ней доработать 15:42

Певец Шарлот испугал поклонников сообщением о смерти

Певец Шарлот оставил в соцсети запись с двумя датами и исчез

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
sharl.ot

Поклонники певца из Самары Эдуарда Sharlot обеспокоились его исчезновением, после того как он опубликовал на своей странице в Instagram необычную запись.

23-летний музыкант оставил в последней публикации запись «R.I.P. 1998-2022» на черном фоне, а также аббревиатуру, которая навела поклонников музыканта на мысли о том, что с артистом что-то случилось. В публикации появилась латинская фраза «rest in peace» — «покойся с миром», которую указывают на надгробиях.

С момента появления этой записи Шарлот перестал выходить на связь. Некоторые подписчики предположили, что поступок артиста призван повысить его популярность и привлечь новых подписчиков, другие не на шутку обеспокоились, не задумал ли артист стать трансгендером или поменять пол.

Шарлот родился в феврале 1998 года. Артист записывал кавер-версии на известные песни и стал известным после участия в проекте «Песни на ТНТ», итогом которого стала запись альбома «Навечно Молодой». Песня «Щека об щеку» стала главным хитом музыканта.

Ранее поклонники белорусского блогера Влада А4 обеспокоились его исчезновением. Впоследствии он «вернулся» в новом образе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть