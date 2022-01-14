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Загитова вслед за Медведевой станцевала с Милохиным на льду

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azagitova/Instagram

Фигуристка Алина Загитова показала в Instagram, как станцевала на льду с бывшим партнером коллеги Евгении Медведевой по проекту «Ледниковый период», блогером Даней Милохиным.

«Дуэт, который никто не ожидал. Или кто-то ждал? С Даней Милохиным сверкаем на льду, как две снежинки», — написала Загитова.

Для своего танца они выбрали песню Моргенштерна «Dinero». Фигуристка облачилась в ярко-синее платье с блестками, а блогер выбрал облегающие комби-шорты серебристого цвета. Поклонники отметили, что не были готовы к такому дуэту, а также похвалили пару за выступление.

«Не ожидала, но здорово», «Алина — огонь, а Даня круто держится на коньках», «Алиночка, мы вас любим и ждем всегда. С дуэтами и соло!», «Не знаю насчет снежинок, но вы мне напомнили елочные игрушки, потому что у меня они в таких цветах», — написали фанаты.

Ранее Загитова поразила подписчиков новогодней фотографией.

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