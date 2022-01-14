МК: у молодого актера московского ТЮЗа нашли наркотики

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Актера Леонида Кондрашова задержали по подозрению в хранении наркотиков

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Креативное Бюро «ТРИТАМАТА»

Актера Московского театра юного зрителя Леонида Кондрашова задержали в Москве по подозрению в хранении наркотиков, передает mk.ru.

Подозрительный сверток нашли сотрудники ГИБДД при осмотре его автомобиля. Около 3 часов ночи 13 января на улице 1905 года автоинспекторы остановили для проверки машину, в салоне которой были водитель и три пассажира. 23-летний Леонид Кондрашов при выходе из машины бросил на землю сверток, в котором находилось подозрительное вещество.

Экспертиза показала, что в свертке находилось вещество весом 1,83 грамма, содержащее мефедрон. По факту инцидента проводится проверка.

Леонид Кондрашов в 2020 году окончил ГИТИС и тогда же был принят в труппу театра. Играет в спектаклях «Маугли», «Волк и семеро козлят», «Леди Макбет нашего уезда».

Ранее сообщалось, что звезда «Пацанок» задержана после нападения на мать с ножом.

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