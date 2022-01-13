На «Муз-ТВ» подали очередной иск из-за церемонии вручения премии

В отношении «Муз-ТВ» подали очередной иск, связанный с церемонией вручения музыкальной премии канала, передает RT.

Неназванный россиянин требует от руководства канала 24 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за появление эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова и блогера Давида «Давы» Манукяна в образах, напоминающих образы молодоженов.

Кроме того, истец хотел обязать телеканал заплатить еще 100 млн руб. в пользу государства, однако в этом требовании ему было отказано.

В ноябре Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал МУЗ-ТВ на 1 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. СМИ отмечали, что причиной стал внешний вид некоторых участников премии — в частности, элементы женской одежды на блогерах-мужчинах. Суд оштрафовал и главреда Андрея Разыграева. В декабре в отношении канала был составлен еще один протокол за распространение вредной для детей информации, по которому каналу грозит штраф до 200 тыс. руб.