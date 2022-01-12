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Бастрыкин поручил проверить нарушения в Ленкоме

СК проверит нарушения при госзакупках в «Ленкоме Марка Захарова»

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Ленком Марка Захарова Московский государственный театр/Facebook

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить свидетельства о нарушениях при госзакупках в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения СК.

Известно, что в СК с просьбой о проверке обратился некий журналист. Он утверждает, что собрал сведения, указывающие на противоправные действия при госзакупках. «Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Стрижову рассмотреть обращение журналиста, касающееся возможных попыток неправомерного завладения имуществом», — отмечается в сообщении. Кроме того, Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве тщательно изучить доводы журналиста и доложить о результатах проведенной работы.

Ранее глава ФАС предложил посмотреть проверенный на нарушения законодательства «Клип за 10 лямов» Моргенштерна с детьми.

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