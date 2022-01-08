Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Магазины в Алма-Ате подверглись повторному разграблению 18:46
Губерниев сравнил биатлонистку Резцову с Петром I 18:42
Блогер Антон Лядов опроверг сообщения о своем задержании 18:38
Тихонов эмоционально высказался о результате российских биатлонистов в Оберхофе 18:32
В европейской стране обнаружили гибрид штаммов «дельта» и... 18:23
Консульский отдел посольства России в Казахстане приостановит работу 18:22
Девять человек скончались от отравления метиловым спиртом в Тюмени 18:19
Задержанный по подозрению в изнасиловании менеджер Александра Емельяненко... 18:14
В Британии заявили, что Запад «приревновал» Россию к Китаю 18:06
Геолог оценил решение президента Туркмении потушить «Врата ада» 18:04

На Украину не пустили еще одного российского актера

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Государственная пограничная служба Украины в киевском аэропорту Борисполь не пустила в страну российского актера, который ехал на съемки сериала. Об этом сообщает РИА «Новости».

Имя 30-летнего актера не называется. Причиной отказа во въезде стало то, что актер ранее посещал Крым.

«Во время проведения необходимых мер контроля пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма», — заявили в погранслужбе.

В конце декабря на Украину не пустили российскую актрису — Любовь Баханкову. Россиянка прилетела киевский аэропорт Борисполь из Варшавы — 32-летняя актриса намеревалась принять участие в съемках на Украине, но попасть на территорию страны женщине не удалось. Причиной отказа называется «нарушение норм украинского законодательства».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

В том же году ЕС ввел санкции против России в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. Ограничения неоднократно расширялись и продлевались. Некоторым российским чиновникам запретили въезд в ЕС, а их активы были заморожены. Кроме того, были введены торговые, финансовые и военные ограничения. В ответ Россия запретила ввоз ряда европейских продуктов питания.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть