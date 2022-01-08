На Украину не пустили еще одного российского актера

Государственная пограничная служба Украины в киевском аэропорту Борисполь не пустила в страну российского актера, который ехал на съемки сериала. Об этом сообщает РИА «Новости».

Имя 30-летнего актера не называется. Причиной отказа во въезде стало то, что актер ранее посещал Крым.

«Во время проведения необходимых мер контроля пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма», — заявили в погранслужбе.

В конце декабря на Украину не пустили российскую актрису — Любовь Баханкову. Россиянка прилетела киевский аэропорт Борисполь из Варшавы — 32-летняя актриса намеревалась принять участие в съемках на Украине, но попасть на территорию страны женщине не удалось. Причиной отказа называется «нарушение норм украинского законодательства».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

В том же году ЕС ввел санкции против России в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. Ограничения неоднократно расширялись и продлевались. Некоторым российским чиновникам запретили въезд в ЕС, а их активы были заморожены. Кроме того, были введены торговые, финансовые и военные ограничения. В ответ Россия запретила ввоз ряда европейских продуктов питания.