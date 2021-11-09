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Комик Денис Чужой заявил, что им заинтересовалась полиция после концерта

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@fe_city_boy/Twitter

Комик Денис Чужой рассказал, что после публикации его концерта «Дальше сам» на YouTube им якобы заинтересовалась полиция.

«На малой родине полиция пробивает мои контакты через общих знакомых. Не знаю зачем, но до концерта такого не случалось, буквально, ни разу», — написал он в своем Instagram.

Чужой также показал скрин переписки со знакомым, который рассказал, что полиция интересовалась комиком.

Он также сообщил, что уже связался с адвокатами и правозащитниками.

Накануне Чужой выложил в Youtube третий сольный концерт «Дальше сам», в котором он шутит о кино 80-х и 90-х годов XX века, а также касается тем религии и политики.

Ранее МВД России возбудило административное дело против телеканала ТНТ из-за поцелуя артистов в одном из выпусков комедийного шоу «Игра». По сюжету, комик Денис Дорохов, играя невесту в сценке со свадьбой, целует партнера по команде Александра Панекина, изображающего жениха. Сейчас правоохранители проводят административное расследование. Копия обращения направлена в Роскомнадзор.

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