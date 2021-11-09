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Сериал «Игра в кальмара» получит продолжение

Создатель и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что зрителей ждет продолжение сериала. Об этом он заявил в интервью The Associated Press, видео опубликовано в Twitter-аккаунте издания.

«Было так много давления, так много требований и так много любви, что я чувствую, что вы не оставляете нам выбора!» — заявил режиссер.

Он подтвердил, что «второй сезон действительно будет» и в настоящее время он занят его планированием.

При этом уточняется, что пока рано говорить о сроках выхода второго сезона сериала.

Ранее стало известно, что 26% опрошенных россиян высказались за запрет «Игры в кальмара» из-за «сцен жестокости и насилия».

Сериал вышел на сервисе Netflix в сентябре 2021 года и быстро стал популярным во всем мире. Он также стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса, обогнав прошлого фаворита — сериал «Бриджертоны».

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