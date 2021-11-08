Успенской пригрозили американским судом за неуплату налогов

Актриса Наталья Лапина пригрозила певице Любови Успенской американским судом за неуплату налогов. Таким образом автор песни «По полюшку» собирается отомстить исполнительнице «за незаконное использование» ее произведения, передает «Собеседник».

«Я отвечу тем, что отправлю твой американский паспорт в налоговую CША, где ты не платишь налоги, но воруешь и гребешь у авторов в России. Но и в России ты, королева русского шансона, налогов не платишь, так как ты у нас — американка», — обратилась Лапина.

Артистка назвала Успенскую «фальшивкой» и заявила, что не боится ее. Лапина утверждает, что не предоставляла певице эксклюзивные права на композицию «По полюшку».

«У меня есть договор, где все наши права четко прописаны. Я не исключаю, что они подделали мою подпись», — резюмировала Лапина.

Ранее Успенская раскритиковала Собчак за ее слова после смертельного ДТП.